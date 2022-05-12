Учения Вооруженных сил Беларуси продлены как минимум до 21 мая, которые собирались завершить на неделю раньше.

Об этом свидетельствует график проведения учений на белорусских полигонах, который опубликовала мониторинговая группа "Беларускі Гаюн".

Продление учений на белорусских полигонах на данный момент выглядит следующим образом:

Борисовский (227-й) до 21.05;

Стрельбище №1 под Минском (Уручье) до 21.05;

Гожский (под Гродно) до 21.05;

Брестский до 21.05;

Репище (Осиповичи) до 21.05;

Марьина Горка до 21.05;

Лосвидо (под Витебском) до 21.05;

Неман (под Березовкой) до 21.05;

Обуз-Лесной (под Барановичами) 21.05;

Чепелево (под Слонимом) до 21.05;

Доманово (под Ивацевичами) до 21.05;

Стрельбище под Старыми Дорогами до 21.05;

Заслоново (под Лепелем) до 21.05.

Учения начались 4 мая.

Между тем на днях президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что армия его страны не будет участвовать в войне против Украины.

"Мы категорически не приемлем никакой войны. Мы сделали и делаем все, чтобы не было войны", - сказал политик.

А несколько дней спустя Лукашенко заявил, что в случае военной угрозы со стороны Польши последуют ответные меры.

"Пусть попробуют, мы тут рога обламывали и не таким. Если они хотят попробовать - пожалуйста", - сказал Лукашенко.