Из-за введенных в 2022 году санкций оказался заблокированным белорусский экспорт на $16–18 млрд в год. Об этом заявил премьер-министр страны Роман Головченко, пишет "Белта".

По его словам, заблокирован практически весь экспорт Беларуси в страны Европейского Союза и Северной Америки.

"Естественно, мы не можем потерять этот объем экспорта и должны его переориентировать на другие рынки, в том числе азиатский, африканский, Ближнего Востока и Арабского залива. Это то, над чем мы сейчас работаем", - сказал премьер-министр.

Напомним, ранее сообщалось, что в ЕС обсуждают вопрос о включении Беларуси в шестой пакет санкций против России.

Война в Украине продолжается уже 82-й день. "Страна" подробно рассказывала о событиях вчерашнего дня, 15 мая.

Также мы подводили итоги 81-го дня войны. ВСУ продолжали оттеснять российские войска к границе с РФ в Харьковской области. Российские силы формировали силы для битвы за Северодонецк с юга. Во Львовской области был нанесен ракетный удар по военным объектам на границе с Польшей. На Западе говорили о том, что российское наступление на Донбассе потеряло темп и значительно отстает от графика. А советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что боевые действия могут завершиться уже в 2022 году.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео — в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.