В Кремле в понедельник, 16 мая встретятся главы стран ОДКБ - России, Беларуси, Казахстана, Армении, Киргизии и Таджикистана. Формально встреча будет посвящена 30-летию организации.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это будет и встреча лидеров, и их отдельное общение в формате рабочего завтрака", - заявил он.

Песков подтвердил участие Владимира Путина в саммите.

Ранее Путин внес в Госдуму законопроект об изменении порядка использования миротворческих сил ОДКБ.

Война в Украине продолжается уже 80-й день. "Страна" следит за происходящим 14 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 79-го дня войны. Ключевое — ситуация в Рубежном и на подступах к Северодонецку, где, судя по всему, противник продвинулся вперед. При этом украинские войска подходят на расстояние артиллерийского выстрела к российскому Белгороду, поскольку приближаются к границе на север от Харькова.

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