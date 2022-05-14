В Москву на встречу с Путиным едут президенты Беларуси, Казахстана, Армении, Киргизии и Таджикистана
В Кремле в понедельник, 16 мая встретятся главы стран ОДКБ - России, Беларуси, Казахстана, Армении, Киргизии и Таджикистана. Формально встреча будет посвящена 30-летию организации.
Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это будет и встреча лидеров, и их отдельное общение в формате рабочего завтрака", - заявил он.
Песков подтвердил участие Владимира Путина в саммите.
Ранее Путин внес в Госдуму законопроект об изменении порядка использования миротворческих сил ОДКБ.
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