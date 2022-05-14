Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович считает, что в Европе есть много тех, кто попытается помешать интеграции Украины в Евросоюз.

Об этом Арестович рассказал в эфире YouTube-канала "ФейгинLive".

"Немцы, французы хватились за первую возможность примириться с людоедом. Сразу пошли заявления – "ЕС это такая сложная проблема, наверное, несколько десятков лет займет". А немцы все никак не могут оружие поставить, которое у них есть… Желающих примириться с Путиным миллион", – заявил Арестович.

"А теперь представим, когда дойдет до реального голосования по статусу кандидата для Украины, какие силы будут задействованы Кремлем", – подытожил он.

Напомним, президент Франции Макрон заявил на днях, что путь Украины в ЕС может занять "десятилетия". И предложил Киеву какие-то другие модели интеграции.

Ранее мы писали, что Владимир Зеленский заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон навязывал ему уступки в пользу России, чтоб помочь коллеге из РФ Владимиру Путину "сохранить лицо".

Также "Страна" сообщала, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, если Украина не получит статус кандидата на членство в ЕС, это означает, что "Европа пытается нас обмануть".