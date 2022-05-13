Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон навязывал ему уступки в пользу России, чтоб помочь коллеге из РФ Владимиру Путину "сохранить лицо".

Об этом он заявил в интервью итальянскому телеканалу Rai 1

"Макрон хотел найти результаты в посредничестве между нами. Он не нашел. И не с нашей стороны. Он не нашел со стороны РФ. А мне предлагал некоторые вещи, связанные с уступками по поводу нашего суверенитета для того, чтобы сохранить лицо Путина. Мне кажется, это не очень корректно. Мы не готовы сохранять что-то кому-то и терять за это свои территории. Это не очень справедливо. Это потерянное время", - сказал Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский о посредничестве президента Франции - с 17:47

Напомним, после начала войны Макрон созвонился с Путиным уже несколько раз, за что его раскритиковал Моравецкий. Последний раз президенты созванивались 3 мая.

Также сообщалось, что, выступая в эфире итальянского телеканала Rai 1, Зеленский заявил о готовности говорить с Путиным без посредников.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 79-й день. "Страна" следит за происходящим 13 мая в обновляемом материале.

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