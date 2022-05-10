Президент Франции Эммануэль Макрон и председатель КНР Си Цзиньпин выступают за прекращение огня в Украине.

Об этом говорится в заявлении Елисейского дворца по итогам телефонного разговора двух лидеров, сообщает CNN.

"Главы двух государств подтвердили свою приверженность уважению территориальной целостности и суверенитета Украины и договорились о срочности достижения прекращения огня", — говорится в заявлении.

"Все усилия по оказанию гуманитарной помощи населению Украины также должны поддерживаться", — сообщил офис Макрона.

Также Макрон в своем Твиттере сообщил, что в разговоре с китайским лидером заявил о том, что "война в Украине может вызвать глобальный продовольственный кризис".

При этом в релизе китайского агентства Синьхуа об этом разговоре Украина вообще не упоминается.

Ранее постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь раскритиковал поставки оружия Украине, заявив, что они не способствуют миру.

Кроме того, мы писали, что в китайских СМИ называют США главным виновником "российско-украинского кризиса".

Тем временем война в Украине продолжается уже 76-й день. "Страна" следит за происходящим 10 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 75-го дня войны. На фронте вчера обозначился новый напряженный участок - трасса Лисичанск-Бахмут, ее пытается захватить противник. Между тем, эта дорога единственная, которая осталась на выезд из подконтрольной Украине части Луганской области. Также 9 мая в Украине отпраздновали День победы над нацизмом - первый раз в истории во время другой полномасштабной войны, которая ведется на нашей территории.

Еще одним важным событием вчерашнего дня было выступление президента РФ Путина на параде в Москве. Вопреки прогнозам, он в своей речи на 9 мая ни войну Украине не объявил, ни мобилизацию. Президент РФ повторил, что все идет по плану, а поставленные в Украине цели будут достигнуты. Мы подробно писали, что означает речь Путина для войны в Украине.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 75-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.