Утром в понедельник, 16 мая, Генштаб ВСУ опубликовал актуальную сводку с фронта. Сообщается, что под Харьковом противник пытается не допустить продвижения ВСУ к границе.

Сводка опубликована на Facebook-странице Генштаба ВСУ.

По данным Генштаба ВСУ, в Харьковской области враг обстреливает украинские позиции в недавно занятых приграничных селах - Терновой и Русских Тишках.

Под Изюмом обстреливается село Долгенькое, которое россияне, как они утверждают, ранее захватили. То есть, следуя сообщению Генштаба, село под контролем ВСУ.

Под Авдеевкой противник понес потери и отошел на ранее занимаемые позиции, сообщает Генштаб ВСУ.

На Лиманском, Бахмутском и Кураховском направлениях враг продолжает ведение наступления, боевые действия продолжаются.

Кроме того, сообщается, что в Херсонской области украинские силы снова нанесли удар по Чернобаевке.

За предыдущие сутки подразделения противовоздушной обороны Сухопутных войск и Воздушных Сил поразили 11 воздушных целей: два вертолета (Ка-52 и Ми-28), 7 БПЛА оперативно-тактического уровня и две крылатые ракеты.

На Донецком и Луганском направлениях за минувшие сутки отбиты семнадцать атак врага, уничтожены три танка, одна артиллерийская система, шесть единиц боевой бронированной техники и автомобиль противника.

Война в Украине продолжается уже 82-й день. "Страна" подробно рассказывала о событиях вчерашнего дня, 15 мая.

Также мы подводили итоги 81-го дня войны. ВСУ продолжали оттеснять российские войска к границе с РФ в Харьковской области. Российские силы формировали силы для битвы за Северодонецк с юга. Во Львовской области был нанесен ракетный удар по военным объектам на границе с Польшей. На Западе говорили о том, что российское наступление на Донбассе потеряло темп и значительно отстает от графика. А советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что боевые действия могут завершиться уже в 2022 году.

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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.