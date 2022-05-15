С начала вторжения в Украину Россия потеряла уже 27400 своих военных. Также было уничтожено 555 артиллерийских систем и 1220 танков.

Об этом сообщает в Фейсбуке Генеральный штаб ВСУ.

Наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Авдеевском и Кураховском направлениях.

Общие боевые потери противника с 24 февраля по 15 мая ориентировочно составили:

личного состава - около 27400 (+200) человек ликвидировано,

танков - 1220 (+2) единиц,

боевых бронированных машин - 2958 (+24) единиц,

артиллерийских систем - 555 (+4) ед,

РСЗО - 195 (+0) единиц,

средства ПВО - 89 (+1) единиц,

самолетов - 200 (+0) единиц,

вертолетов - 164 (+1) единицы,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 416 (+5) единиц,

крылатые ракеты - 95 (+0) единиц,

корабли / катера - 13 (+0) единиц,

автомобильной техники и автоцистерн - 2087 (+28) единиц,

специальная техника - 42 (+0) единицы.

Ранее разведка Британии заявила, что Россия потеряла треть своих войск с начала вторжения. Успехи РФ на Донбассе минимальны.

Война в Украине продолжается уже 81-й день. "Страна" следит за происходящим 15 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 80-го дня войны. Ключевое - развитие успеха ВСУ под Харьковом, где накануне нашим военным удалось отбить шесть населенных пунктов, ситуация на фронтах под Северодонецком и Славянском, попытка россиян установить свою ПВО на острове Змеином и перспективы Украины в ближайшем будущем.

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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.