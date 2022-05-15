Россия потеряла треть своих наземных боевых сил с начала вторжения в Украину. Наступление на Донбассе потеряло темп и значительно отстает от графика.

Об этом сообщает разведка Британии.

Несмотря на небольшие первоначальные успехи, России не удалось добиться существенных территориальных успехов за последний месяц, при этом она несет большие потери. Уровень истощения сил сохраняется неизменно высоким, а моральный дух и эффективность солдат ВС РФ падают.

"В настоящее время Россия, вероятно, понесла потери в размере трети наземных боевых сил, которые она собрала в феврале. Эти потери наверняка будут усугублены потерей критически важных средств обеспечения, таких как мостовое оборудование и беспилотники наблюдения и разведки", - сказано в сообщении.

Российского оборудования для переправ не хватало на протяжении всего конфликта, что замедляло и ограничивало наступательный манёвр. А беспилотники уязвимы для украинских ПВО.

"В нынешних условиях Россия вряд ли резко ускорит темпы своего продвижения в ближайшие 30 дней", - спрогнозировали в британской разведке.

В Генштабе заявили, что за прошедшие сутки ВСУ отбили 12 атак врага на Донбассе.

Война в Украине продолжается уже 81-й день. "Страна" следит за происходящим 15 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 80-го дня войны. Ключевое - развитие успеха ВСУ под Харьковом, где накануне нашим военным удалось отбить шесть населенных пунктов, ситуация на фронтах под Северодонецком и Славянском, попытка россиян установить свою ПВО на острове Змеином и перспективы Украины в ближайшем будущем.

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