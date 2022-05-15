Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, который недавно упрекнул сенатора Пола в блокировке помощи Киеву, заявил, что отчуждение территорий Украины на переговорах с Россией невозможно. Кулеба сказал, что не видит ничего плохого в перемирии, если оно станет шагом к "освобождению украинских территорий".

Об этом он заявил в интервью немецкой газете Bild.

"Мы не пойдем на отчуждение части территории", - сообщил чиновник.

Министр видит своей задачей доставить в Украину "как можно больше оружия" и инициировать против России как можно больше санкций". Также он хочет помочь украинцам, которые бежали из страны на фоне военной операции России.

В интервью Кулеба также выразил сожаление, что канцлер Германии Олаф Шольц уделил ему мало времени на встрече в Берлине. Министр напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский в Киеве провел официальную встречу с главой МИД Германии Анналеной Бербок.

Как писала "Страна", ранее глава украинской разведки Буданов сообщил, что, по его данным, перелом в войне наступит в августе, а до конца года Украина закончит большинство битв и, по итогам войны, вернет себе все территории, включая Донбасс и Крым.

Также мы писали, что по опросам больше половины украинцев считают, что Украина по итогам войны вернёт себе Крым и Донбасс.