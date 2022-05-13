Украина могла бы уже начать использовать новый пакет помощи США, но Рэнд Пол, который заблокировал ускоренное принятие законопроекта о выделении 40 миллиардов долларов на помощь Киеву, "задержал столь необходимую поддержку".

Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в своем Твиттере.

"Мы могли бы уже начать использовать новый пакет помощи США для более эффективного спасения жизней украинцев, которые защищают демократический мир. Президент Байден, Энтони Блинкен, демократы и американский народ оказали такую крепкую поддержку, но Рэнд Пол задержал помощь", - написал Кулеба.

Ранее "Страна" сообщала о мотивах поступках сенатора: Пол настаивал на том, чтобы в законопроект были добавлены формулировки, которые дали бы специальному инспектору надзор за деньгами и оружием, отправляемые Штатами в Украину.

Война в Украине продолжается уже 79-й день. "Страна" следит за происходящим 13 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 78-го дня войны. Основные бои велись в Луганской области. Ситуация там, по словам главы ОВА Сергея Гайдая, ухудшилась. В Офисе президента сообщили, что идут переговоры об эвакуации медиков и раненых украинских военных с "Азовстали". Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заговорил о ядерной войне, причинами которой могут, по его словам, стать поставки оружия в Украину и учения НАТО у границ России.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 78-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.