Европейский Союз планирует дополнительно выделить 500 миллионов евро на военную помощь Украине.

Об этом заявил глава Евродипломатии Жозеп Боррель, сообщает Reuters.

Он также заявил об уверенности, что в ближайшие дни будет достигнуто соглашение об эмбарго на российскую нефть.

Напомним, ранее сообщалось, что в ЕС одобрили выделение транша на 600 млн евро для Украины.

Вместе с тем, мы писали, что сенатор-республиканец заблокировал выделение Украине помощи США на $40 млрд.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 79-й день. "Страна" следит за происходящим 13 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 78-го дня войны. Основные бои велись в Луганской области. Ситуация там, по словам главы ОВА Сергея Гайдая, ухудшилась. В Офисе президента сообщили, что идут переговоры об эвакуации медиков и раненых украинских военных с "Азовстали". Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заговорил о ядерной войне, причинами которой могут, по его словам, стать поставки оружия в Украину и учения НАТО у границ России.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 78-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.