ЕС одобрил выделение транша на 600 млн евро (19 139 200 590 грн - Ред.) макрофинансовой помощи для Украины. Эти средства являются частью пакета экстренной помощи.

Об этом пишет Bloomberg.

Это - часть пакета экстренной помощи ЕС на общую сумму в 1,2 млрд евро, который был принят в начале 2022 года. Ожидается, что Европейская комиссия завершит процесс в среду. По словам чиновников ЕС, средства могут быть переведены в ближайшие дни.

Напомним, Европейский банк реконструкции и развития прогнозирует, что вторжение России приведет к сокращению экономики Украины на 30% в этом году.

Война в Украине продолжается уже 76-й день. "Страна" следит за происходящим 10 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 75-го дня войны. На фронте вчера обозначился новый напряженный участок - трасса Лисичанск-Бахмут, ее пытается захватить противник. Между тем, эта дорога единственная, которая осталась на выезд из подконтрольной Украине части Луганской области. Также 9 мая в Украине отпраздновали День победы над нацизмом - первый раз в истории во время другой полномасштабной войны, которая ведется на нашей территории.

Еще одним важным событием вчерашнего дня было выступление президента РФ Путина на параде в Москве. Вопреки прогнозам, он в своей речи на 9 мая ни войну Украине не объявил, ни мобилизацию. Президент РФ повторил, что все идет по плану, а поставленные в Украине цели будут достигнуты. Мы подробно писали, что означает речь Путина для войны в Украине.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 75-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.