Окончательное одобрение Конгрессом законопроекта о помощи Украине в размере 40 миллиардов долларов состоится в течение нескольких дней, поскольку высокопоставленные республиканцы в Сенате США заявили в среду, что ожидают решительной поддержки со стороны своей партии меры, уже принятой Палатой представителей.

Об этом сообщает Associated Press.

"Я думаю, что будет существенная поддержка. Мы постараемся решить этот вопрос как можно скорее", - сказал AP лидер меньшинства в Сенате Митч МакКоннелл, республиканец из Кентукки, о последнем законодательном акте, который одобрила Палата представителей поздно вечером во вторник.

"Страна" рассказывала, как прошло утверждение. Палата представителей приняла законопроект 368 голосами. 57 выступили против, причем каждый такой голос исходил от республиканцев. Теперь документ направляется в Сенат, который, как ожидается, будет действовать быстро.

Мы также сообщали, что из 40 миллиардов долларов 11 миллиардов будут потрачены на отправку администрацией Байдена военной техники и оружия из запасов США в Украину.