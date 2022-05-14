Появилось видео ударов по российской понтонной переправе через Северский Донец. Его в Telegram опубликовал советник главы МВД Антон Геращенко.

По данным Геращенко, российские войска пытались форсировать реку в Белогоровке Луганской области, но были разбиты.

Российские телеграмм-каналы утверждают, что это видео из другой деревни - Платоновки, которая выходит на трассу Лиман-Северск. Там тоже протекает Донец.

На кадрах - наведенный до половины понтонный мост, горящая техника на правом берегу и новые удары украинской артиллерии.

Напомним, российские войска пытаются форсировать Северский Донец и ведут шквальные обстрелы Донецкой области.

Ранее мы писали, что на переправе через Донец у Белогоровки украинская армия десятками уничтожала военную технику врага.

Война в Украине продолжается уже 80-й день. "Страна" следит за происходящим 14 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 79-го дня войны. Ключевое — ситуация в Рубежном и на подступах к Северодонецку, где, судя по всему, противник продвинулся вперед. При этом украинские войска подходят на расстояние артиллерийского выстрела к российскому Белгороду, поскольку приближаются к границе на север от Харькова.

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