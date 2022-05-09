Под Лисичанском идут бои на территории Белогоровки. Украинские войска зачищают поселок, куда через понтонную переправу по реке перешел противник.

Об этом рассказал глава ВГА Сергей Гайдай.

"Наши войска зачищают территорию Белогоровки, куда через понтонную переправу по реке перешли оккупанты. Как только уберут всех "лишних" - спасатели смогут начать разбирать завалы в школе и соседнем селе Шипилово", - сообщил он.

Ранее Гайдай называл бои за Белогоровку "решающими".

Белогоровка находится около ключевой трассы Лисичанск-Бахмут, которая связывает с "большой землей" подконтрольную Украину часть Луганской области. Эту трассу также атакуют со стороны Попасной.

"Если трассу удалось бы захватить, это перекрыло бы полностью соединение с Луганской областью", - заявлял он.

Война в Украине продолжается уже 75-й день. "Страна" следит за происходящим 9 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 74-го дня войны. Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай подтвердил, что украинские войска отошли от Попасной. Кроме того, одной из главных "горячих точек" стал остров Змеиный. Украинские военные, которые остаются на "Азовстали" в Мариуполе, дали пресс-конференцию из подземелий завода. На ней замкомандира полка "Азов" раскритиковал неких политиков (не называя имен), которые советовали "азовцам" заниматься "своим делом".

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 74-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.