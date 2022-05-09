Сегодняшний день будет решающим с точки зрения развития ситуации на фронте в Луганской области.

Об этом заявил глава обладминистрации Сергей Гайдай в эфире телемарафона.

По его словам, россиянам удалось переправиться через Северский Донецк и атаковать Белогоровку - населённый пункт около ключевой трассы Лисичанск-Бахмут, которая связывает с "большой землей" подконтрольную Украину часть Луганской области.

Также эту трассу атакуют со стороны Попасной, которую вчера взял противник.

"Сегодняшний день будет достаточно решающим в плане этой переправы... Если трассу удалось бы захватить, это перекрыло бы полностью соединение с Луганской областью", - говорит Гайдай.

Напомним, ранее Гайдай сообщал, что россияне обстреливают трассу Лисичанск-Бахмут. Из-за этого сегодня не будет эвакуации из Луганской области.

Также мы сообщали, что ВСУ отступили от Попасной.

Кроме того, губернатор Луганской области сообщал о постоянных обстрелах Северодонецка.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 75-й день. "Страна" следит за происходящим 9 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 74-го дня войны.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 74-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.