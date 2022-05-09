Сегодня не будет эвакуации из Луганской области. Россияне обстреливают трассу Лисичанск-Бахмут
В понедельник, 9 мая, из Луганской области не будет проводиться эвакуация мирных жителей из-за вероятности обстрелов.
Об этом сообщил губернатор Сергей Гайдай в своем Telegram-канале.
"Эвакуации из Луганщины сегодня не будет! Россияне начали обстреливать "дорогу жизни" трассу Лисичанск-Бахмут, поэтому проезд опасен. Гумгрузы тоже сегодня не будут завозить, мы заранее позаботились, чтобы оставшиеся имели все необходимое", - заявил он.
Отметим, трасса Лисичанск-Бахмут - это основная артерия, которая связывает подконтрольную Украине часть Луганской области с "большой землей". По словам Гайдая, ее захват позволит отрезать Луганщину.
Также Гайдай призвал жителей региона минимизировать пребывание на улице и оставаться в укрытиях.
Ранее мы писали, что в селе под Лисичанском после обстрела РФ под завалами оказались 11 человек. Они перестали выходить на связь.
Также писали, что губернатор Луганской области сообщал о постоянных обстрелах Северодонецка.
Тем временем, война в Украине продолжается уже 75-й день. "Страна" следит за происходящим 9 мая в обновляемом материале.
Также "Страна" подводила итоги 74-го дня войны. Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай подтвердил, что украинские войска отошли от Попасной. Кроме того, одной из главных "горячих точек" стал остров Змеиный. Украинские военные, которые остаются на "Азовстали" в Мариуполе, дали пресс-конференцию из подземелий завода. На ней замкомандира полка "Азов" раскритиковал неких политиков (не называя имен), которые советовали "азовцам" заниматься "своим делом".
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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 74-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.