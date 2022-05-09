Под Лисичанском, помимо школы в Белогоровке, под завалами находятся люди в селе Шипиловка. Сутки назад там под руинами двухэтажного дома остались 11 человек.

Об этом заявил губернатор Луганской области Сергей Гайдай в своем Telegram-канале.

Сегодня утром Гайдай сообщил, что эти люди перестали выходить на связь. Также он добавил, что пожарники проводили спасательную операцию насколько позволяла ситуация безопасности.

Кроме того, по данным Гайдая, вчера россияне 24 раза обстреливали население Луганщины. В Северодонецке погибла женщина. В Белогоровке - два закарпатских волонтера.

Он добавил, что среди пострадавших в Белогоровке есть дети. Их госпитализировали в Днепр.

Напомним, под завали школы в Белогоровке после авиаудара россиян погибли 60 человек.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 75-й день. "Страна" следит за происходящим 9 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 74-го дня войны. Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай подтвердил, что украинские войска отошли от Попасной. Кроме того, одной из главных "горячих точек" стал остров Змеиный. Украинские военные, которые остаются на "Азовстали" в Мариуполе, дали пресс-конференцию из подземелий завода. На ней замкомандира полка "Азов" раскритиковал неких политиков (не называя имен), которые советовали "азовцам" заниматься "своим делом".

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 74-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.