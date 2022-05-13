Международный республиканский институт (IRI, International republican institute) опубликовал результаты соцопроса украинцев, проведенного группой "Рейтинг" по его заказу с 30 марта по 2 апреля.

Итоги исследования появились на сайте организации 9 мая.

Согласно публикации, в период проведения исследования:

95% респондентов считали будущее Украины "скорее обнадеживающим";

97% верили в победу Украины в войне;

34% считали, что война закончится до конца весны, 31% – в течение 2022 года, 4% – что война будет длиться годами, 18% верили, что война закончится за две недели;

67% считали, что Украину в войне больше всего поддерживает Польша, 56% называли Великобританию, 54% – США, четвертое место заняла Грузия – 17% (хотя Грузия даже не ввела антироссийские санкции);

59% выступили за вступление в НАТО, 14% – против;

48% сказали, что имеют родственников в России, 39% – родственников в ЕС;

98% одобряли действия ВСУ, 94% – президента;

53% считали, что по итогам войны Украина вернет себе всю свою территорию в границах 1991 года, 22% – вернется к границам на 24 февраля 2022 года, 16% – вернет Донбасс, но не Крым;

37% допускали для окончания войны отказ от НАТО и нейтралитет, 8% – госстатус русского языка, 6% – отказ от Донбасса, 5% – отказ от Крыма, 44% были против любых уступок;

21% потеряли работу в результате войны, 17% работали частично, 23% работали в обычном режиме.

Ранее "Страна" приводила результаты опроса, согласно которым 98% жителей нашей страны идентифицируют себя как граждане Украины. При этом одним народом украинцев и россиян не считает 91% опрошенных социологами человек.

А еще один недавний опрос показал, что среди украинцев падает желание вступления страны в НАТО, но растет - в Евросоюз.