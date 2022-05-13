63% жителей Германии опасаются втягивания ФРГ в войну в Украине, которая продолжается уже 79-й день.

Об этом со ссылкой на данные опроса, проведенного медиакомпанией ARD, сообщает "Deutsche Welle" .

При этом большинство респондентов (55%) считают, что Берлин должен продолжать помощь Украине. Но 38% опрошенных выбрали ответ: "Правительству следует воздержаться от поддержки Украины, чтобы мы сами не подверглись нападению".

Ранее сообщалось, что в прошлом месяце в Германии резко упало число поддерживающих поставки тяжелого оружия в Украину. Лишь менее половины жителей ФРГ поддерживали поставки наступательного и тяжелого вооружения нашей стране.

Также мы писали, что популярность канцлера ФРГ падает на фоне инфляции.

Кроме того, сообщали, что американские эксперты опасаются выхода войны за пределы Украины и альянса России с Китаем.

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Подробно о ситуации на фронте и итогах 78-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.