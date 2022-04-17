В Германии падает рейтинг канцлера Олафа Шольца. Так, непопулярность топ-политика достигла в стране рекордно высокого показателя: им недовольны почти половина немцев.

Об этом 16 апреля пишет газета Bild am Sonntag со ссылкой на исследование института Insa.

Согласно результатам опроса, работой канцлера, который в декабре 2021 года возглавил правительство ФРГ, недовольны 49% респондентов, при этом довольны только 38%. Этот показатель стал самым высоким за время пребывания Шольца в должности.

Кроме того, как показывают результаты исследования, больше половины респондентов недовольны работой федерального правительства Германии. Таких оказалось 55%, при этом довольны всего 35%. В то же время рейтинг Социал-демократической партии Германии (СДПГ), которую представляет Шольц, не изменился и составляет 25%, а у блока ХДС/ХСС 26% поддержки.

В исследовании приняли участие 1002 человека.

Сообщения о снижении рейтинга популярности появились на фоне инфляции и кризиса в стране. Мы рассказывали, что инфляция в Германии достигла пиковых показателей со времен воссоединения страны. В марте потребительские цены выросли в годовом исчислении на 7,3 процента.

Ранее "Страна" писала, что канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что пока не планирует визит в Украину и "сбит с толку" отказом Киева принять президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера.