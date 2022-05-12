Германия будущей зимой могла бы обойтись без российского газа, если заполнить хранилища и введет в строй танкеры для сжиженного природного газа (СПГ).

Об этом заявил вице-канцлер, министр экономики Германии Роберт Хабек в интервью изданию Wirtschaftswoche.

"Если мы к концу года полностью заполним хранилища, если два из четырех арендованных нами плавучих танкера для СПГ будут подключены к сети и если мы будет серьезно экономить энергию, то в случае прекращения поставок газа из России мы могли бы вполне пережить зиму", - сказал он.

По словам Хабека, два из четырех арендованных Германией танкера для СПГ уже компенсируют почти четверть объемов российского газа. В то же время он предупредил о рисках прекращения российских поставок. "Даже при выполнении поставленных условий, цены на газ, безусловно, очень сильно повысятся, а хранилища к концу зимы опустеют", - добавил Хабек.

Также он призвал экономить энергию, "чтобы не оказаться в кризисной ситуации". "Усиление экономии - серьезный инструмент против Путина", - сказал Хабек.

Ранее сообщалось, Германия хочет закупать сжиженный газ у Катара, но не может договориться о ключевых условиях.

Также писали, что итальянский премьер заявил, что ФРГ заплатила за российский газ в рублях. Немецкая компания опровергает.