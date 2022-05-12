Заявка "Газпрома" на транзит через Украину в четверг, 12 мая, еще на 30% ниже, чем в среду и составляет 50,6 млн кубов. Об этом свидетельствуют данные "Оператора ГТС Украины".

Напомним, накануне "Оператор ГТС Украины" сообщил, что с 11 мая прекращает транзит газа в Европу через станцию "Сохрановка" из-за наступления форс-мажорных обстоятельств - компания не может осуществлять контроль за пограничной компрессорной станцией "Новопсков" в Луганской области. В связи с этим номинации для транспортировки будут отклоняться, прием газа осуществляться не будет. Вместе с тем, в "Газпроме", комментируя решение украинской стороны, заявили, что не видят проблемы в продолжении транзита через захваченные станции.

Также сообщалось, что цены на газ в Европе подскочили до $1100 за тысячу кубов из-за частичной остановки транзита через Украину.

Война в Украине продолжается уже 78-й день. "Страна" следит за происходящим в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 77-го дня войны. ВСУ продолжили контрнаступать в Харьковской области, российские войска - вести наступление на Донбассе. В Мариуполе противник не прекращал попыток штурмовать "Азовсталь". В Минобороны Украины считают, что в ближайшие месяцы нужно ждать тяжелого периода. А советник главы МВД Виктор Андрусив заявил, что в ближайшее время россияне "будут шокированы" от места удара, который нанесут ВСУ.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 77-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.