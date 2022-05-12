Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что крупнейший импортер российского газа в Германии - компания Uniper SE заплатила РФ за российский газ в рублях. В немецкой компании опровергают это.

Марио Драги в ходе пресс-конференции, как сообщает DW, объявил об оплате ФРГ за российский газ.

"На самом деле, доказательства, которые мы видели... сегодня утром (в среду - Ред.), показывают, что крупнейший импортер газа в Германии уже заплатил в рублях", - сказал он.

В свою очередь, представитель немецкой компании Uniper SE заявил, что предприятие не производило никаких платежей по новой схеме, поскольку срок оплаты истекает лишь в конце мая, сообщает Bloomberg.

Ранее в Uniper заверили, что компания сможет сохранить подачу газа, не нарушая санкций. При этом ее представитель отказался комментировать, открыла ли Uniper рублевый счет в "Газпромбанке", о чем сообщалось ранее.

Напомним, ранее министр финансов Германии заявил, что его страна не будет платить за российский газ в рублях.

Вместе с тем, сообщалось, что Еврокомиссия считает оплату в рублях за газ нарушением санкций против России.