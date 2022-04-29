Чехия не будет платить за российский газ в рублях, заявил премьер страны Петр Фиала. По его словам, оплата за газ в российской валюте является нарушением санкций.

"Если говорить о платежах в рублях, то Чехия не собирается поддаваться шантажу России. Ошибка, что некоторые страны и компании соглашаются на это. Это нарушение санкций. Это опасно", - сказал Фиала.

Напомним, часть Польши осталась без газоснабжения из-за остановки поставок Россией. Мэр Пшемыслава Ренн сообщил, что "у жителей нет ни отопления, ни горячей воды, ни на чем приготовить даже ужин".

Ранее мы писали, что в ЕС назвали шантажом приостановку поставок газа из РФ в Болгарию и Польшу и пообещали скоординированный ответ.

Также Bloomberg сообщает, что 10 покупателей из Европы согласились на оплату газа в рублях. А сегодня стало известно, что по данным Bloomberg, четыре европейских покупателя российского газа уже заплатили за поставки в рублях.

Война в Украине продолжается уже 65-й день. Мы следим за главными новостями 29 апреля в обновляемом материале.

Также "Страна" анализировала ситуацию на фронте на 64-й день войны. Генштаб ВСУ сообщил, что противник наращивает темпы наступления, а основные его усилия сосредоточены на Изюмском направлении. В Мариуполе бои шли уже в цехах "Азовстали". Британское издание The Guardian написало, что переломный момент войны в Украине стоит ожидать в мае.

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Подробнее о происходящем на фронте и итогах 64-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.