Генштаб ВСУ обновил данные по общим боевым потерям противника с начала его нападения на Украину - в период с 24 февраля по 29 апреля.

Ориентировочно потери противника составляют: 

  • личный состав - около 23000 (+200 за сутки) человек,
  • танки - 986 (+16) единиц,
  • боевые бронированные машины - 2418 (+29) единиц,
  • артиллерийские системы - 435 (+4) единиц,
  • РСЗО - 151 (+0) единица,
  • средства ПВО - 73 (+1) единицы,
  • самолеты - 189 (+2) единиц,
  • вертолеты - 155 (+0) единиц,
  • автомобильная техника - 1695 (+7) единиц,
  • корабли/катера - 8 (+0) единиц,
  • цистерны с ГСМ - 76 (+0) единиц,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 229 (+14) единиц,
  • специальная техника - ​​31 (+0) единица,
  • пусковые установки ОТРК/ТРК - 4(+0) единицы.

По данным Генштаба ВСУ, наибольшие потери противника за прошлые сутки наблюдались на Изюмском направлении.

Напомним, Арестович заявил о значительных потерях ВСУ, но сообщил, что у врага они гораздо больше.

Война в Украине продолжается уже 65-й день. Мы следим за главными новостями 29 апреля в обновляемом материале

Также "Страна" анализировала ситуацию на фронте на 64-й день войны. Генштаб ВСУ сообщил, что противник наращивает темпы наступления, а основные его усилия сосредоточены на Изюмском направлении. В Мариуполе бои шли уже в цехах "Азовстали". Британское издание The Guardian написало, что переломный момент войны в Украине стоит ожидать в мае. 

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны"

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробнее о происходящем на фронте и итогах 64-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева. 

Читайте Страну в Google News - нажмите Подписаться