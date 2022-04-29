Генштаб ВСУ обновил данные по общим боевым потерям противника с начала его нападения на Украину - в период с 24 февраля по 29 апреля.

Ориентировочно потери противника составляют:

личный состав - около 23000 (+200 за сутки) человек,

танки - 986 (+16) единиц,

боевые бронированные машины - 2418 (+29) единиц,

артиллерийские системы - 435 (+4) единиц,

РСЗО - 151 (+0) единица,

средства ПВО - 73 (+1) единицы,

самолеты - 189 (+2) единиц,

вертолеты - 155 (+0) единиц,

автомобильная техника - 1695 (+7) единиц,

корабли/катера - 8 (+0) единиц,

цистерны с ГСМ - 76 (+0) единиц,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 229 (+14) единиц,

специальная техника - ​​31 (+0) единица,

пусковые установки ОТРК/ТРК - 4(+0) единицы.

По данным Генштаба ВСУ, наибольшие потери противника за прошлые сутки наблюдались на Изюмском направлении.

Напомним, Арестович заявил о значительных потерях ВСУ, но сообщил, что у врага они гораздо больше.

Война в Украине продолжается уже 65-й день. Мы следим за главными новостями 29 апреля в обновляемом материале.

Также "Страна" анализировала ситуацию на фронте на 64-й день войны. Генштаб ВСУ сообщил, что противник наращивает темпы наступления, а основные его усилия сосредоточены на Изюмском направлении. В Мариуполе бои шли уже в цехах "Азовстали". Британское издание The Guardian написало, что переломный момент войны в Украине стоит ожидать в мае.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробнее о происходящем на фронте и итогах 64-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.