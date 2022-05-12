Вечером, 11 мая, вражеский снаряд перебил газопровод высокого давления диаметром 500 мм в Харьковском районе Харьковской области.

Об этом сообщили в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Харьковской ОВА.

Временно без газоснабжения осталось 17,5 тыс. домовладений в 9 населенных пунктах: г. Люботин, пгт Новый Высокий, пгт Покотиловка, пгт Коротич, пгт Рай-Еленовка, с. Березовка, а также в садовых обществах "Бор", "Универсал", "Шасси".

Сообщается, что специалисты АО "Харьковгаз" сейчас делают все возможное для быстрого восстановления газоснабжения. Учитывая значительный объем ремонтных работ, восстановление может занять несколько дней.

Кроме того, в Харьковской области враг обстрелял из систем залпового огня (РСЗО) поселок Малая Даниловка. Также утром в четверг, 12 мая, обстрелу подверглись Дергачи. Известно, что там один человек погиб, три - пострадали.

Война в Украине продолжается уже 78-й день. "Страна" следит за происходящим в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 77-го дня войны. ВСУ продолжили контрнаступать в Харьковской области, российские войска - вести наступление на Донбассе. В Мариуполе противник не прекращал попыток штурмовать "Азовсталь". В Минобороны Украины считают, что в ближайшие месяцы нужно ждать тяжелого периода. А советник главы МВД Виктор Андрусив заявил, что в ближайшее время россияне "будут шокированы" от места удара, который нанесут ВСУ.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 77-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.