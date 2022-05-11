Болгария, куда Газпром недавно перестал поставлять газ из-за отказа платить за него в рублях, договорилась о поставках сжиженного природного газа из Соединенных Штатов Америки с июня. При чем, цены на поставку будут ниже чем у "Газпрома".

Об этом было объявлено после встречи премьер-министра Болгарии Кирила Петкова и вице-президента США Камалы Харрис в Вашингтоне, пишет болгарское издание БГНЕС.

"Реальные поставки сжиженного природного газа в Болгарию по ценам ниже, чем у "Газпрома", согласованы по состоянию на июнь", - говорится в сообщении правительства.

27 апреля "Газпром" прекратил поставки газа в Болгарию и Польшу за отказ платить в рублях.

90% из 3 млрд кубометров потребляемого ежегодно газа в Болгарии поступало из России.

Напомним, что Еврокомиссия планирует 18 мая одобрить план действий на случай возможного резкого прекращения поставок газа из России после того, как Москва приостановила поставки в Польшу и Болгарию за отказ платить в рублях.

Также мы рассказывали, что ЕС планирует активизировать сотрудничество со странами Африки для замещения поставок природного газа из РФ и снижения зависимости от России. Ведь в Нигерии, Сенегале и Анголе большой и неиспользованный потенциал сжиженного природного газа.

Также экспортером газа готова стать Великобритания. Она может поставлять газ из Норвегии и СПГ со всего мира.