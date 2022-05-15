В американском Институте изучения войны дали анализ результатов боев в Украине за предыдущие сутки.

Аналитика опубликована на сайте учреждения.

По словам экспертов, российские оккупанты продолжают формировать силы для битвы за Северодонецк с юга. Хотя потери при переправе под Белогоровкой временно подорвали их усилия на севере.

Кроме того, как написано в статье, украинские силы объявили, что будут вести контрнаступление в районе Изюма. (Отметим, это объявляли не ВСУ, а губернатор Харьковской области Олег Синегубов. В сводке Генерального штаба такой информации не было.)

Также российские войска продолжали отход из северной части Харьковской области. Но, вероятно, будут стремиться удерживать рубеж под Волчанском, через который идут коммуникации на Изюм. Там сам рельеф местности способствует обороне.

"Украинские защитники продолжали сражаться на заводе "Азовсталь" в Мариуполе, несмотря на ужасные условия и продолжающиеся атаки россиян. Украинская оборона "Азовстали" по-прежнему сковывает российские боевые силы и наносит потери", - добавили в институте.

Карты: Институт изучения войны

Война в Украине продолжается уже 81-й день. "Страна" следит за происходящим 15 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 80-го дня войны. Ключевое - развитие успеха ВСУ под Харьковом, где накануне нашим военным удалось отбить шесть населенных пунктов, ситуация на фронтах под Северодонецком и Славянском, попытка россиян установить свою ПВО на острове Змеином и перспективы Украины в ближайшем будущем.

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