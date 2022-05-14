Сегодня, 14 мая, российские оккупанты несколько раз обстреляли из "Градов" пограничные территории Криворожского района Днепропетровской области.

Об этом сообщил в Telegram глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

По словам чиновника, в течение дня российские военные несколько раз из "Градов" обстреляли пограничные территории Криворожского района, пострадавших нет.

"Враг не может войти на территорию Днепропетровской области, потому что защита наших рубежей существенно усилена. Поэтому оккупанты, прибегая к таким обстрелам, хотят "сковать" наших защитников и не дать перебросить подразделения ВСУ на другие направления", - говорится в сообщении Лукашука.

Ранее мы писали, что войска РФ вечером в субботу обстреляли Сумскую область из минометов.

Также "Страна" сообщала, что 14 мая под обстрел попал Донецк, там загорелся супермаркет, в домах выбило окна.

Война в Украине продолжается уже 80-й день. "Страна" следит за происходящим 14 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 79-го дня войны. Ключевое — ситуация в Рубежном и на подступах к Северодонецку, где, судя по всему, противник продвинулся вперед. При этом украинские войска подходят на расстояние артиллерийского выстрела к российскому Белгороду, поскольку приближаются к границе на север от Харькова.

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