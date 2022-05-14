Президент Украины Владимир Зеленский записал традиционное вечернее видеообращение, в котором рассказал, что ситуация на Донбассе остается очень тяжелой.

"Ситуация на Донбассе остается очень тяжелой. Российские войска до сих пор пытаются показать хотя бы какую-нибудь победу. На 80-й день полномасштабного вторжения это выглядит особенно безумно, но они не прекращают эти попытки", - заявил президент.

Также Зеленский сообщил, что поставки оружия Украине ускоряют решение продовольственной проблемы в мире. В этом контексте президент Украины пообещал "изгнать оккупантов с украинского моря", где заблокированы порты, через которые можно экспортировать зерно.

Ранее мы писали, что Владимир Зеленский в субботу, 14 мая, подписал закон о запрете "пророссийских партий" в стране.

Также "Страна" сообщала, что по информации Генштаба, враг пытается сдержать контрнаступление ВСУ под Харьковом и готовится наступать на Бахмут.

Война в Украине продолжается уже 80-й день. "Страна" следит за происходящим 14 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 79-го дня войны. Ключевое — ситуация в Рубежном и на подступах к Северодонецку, где, судя по всему, противник продвинулся вперед. При этом украинские войска подходят на расстояние артиллерийского выстрела к российскому Белгороду, поскольку приближаются к границе на север от Харькова.

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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.