Генштаб ВСУ вечером в субботу, 14 мая, опубликовал актуальную сводку о ситуации на фронте. Сообщается, что под Харьковом оккупанты сосредоточили усилия на противодействии украинскому контрнаступлению в сторону границы, которое идет уже несколько дней. Также противник пытается сохранить свои линии снабжения на севере и востоке от Харькова.

Отметим, что до этого глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов говорил о начале контрнаступления ВСУ под Изюмом, однако Генштаб об этом не упомянул.

На Славянском направлении, по данным Генштаба, противник перегруппировывается, а на Донецком - готовится к наступлению на Северодонецк, Соледар и Бахмут. Туда переместили до двух батальонных тактических групп.

Враг, по данным Генштаба ВСУ, имеет частичный успех в районе Авдеевки.

"В Мариуполе враг продолжает блокировку наших подразделений в районе завода "Азовсталь". Наносит массированные артиллерийские и авиационные удары, проводит штурмовые действия", - говорится в сообщении.

Вооруженные силы Приднестровья переведены на обычный режим работы. Ранее они пребывали в боевой готовности.

Оккупанты, по информации Генштаба ВСУ, пытаются нарастить военное присутствие на острове Змеиный, усиливают систему противовоздушной обороны.

"Противник на временно занятых территориях востока и юга Украины пытается привлечь граждан Украины к трудовой деятельности в оккупационных учреждениях и незаконных правоохранительных формированиях, нарушает их права и свободы", - сообщает Генштаб.

Война в Украине продолжается уже 80-й день. "Страна" следит за происходящим 14 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 79-го дня войны. Ключевое — ситуация в Рубежном и на подступах к Северодонецку, где, судя по всему, противник продвинулся вперед. При этом украинские войска подходят на расстояние артиллерийского выстрела к российскому Белгороду, поскольку приближаются к границе на север от Харькова.

