Вооруженные Силы Украины перешли в контрнаступление под Изюмом (Харьковская область). Об этом сообщает губернатор Харьковской области Олег Синегубов в своем Телеграм-канале.

"Самой горячей точкой остается Изюмское направление. Там наши Вооруженные Силы перешли в контрнаступление. Враг отступает по некоторым направлениям", - заявил он.

Также он сообщил, что за минувшие сутки обстрелов Харькова не было - все силы противник бросил на противодействие украинскому контрнаступлению.

Отметим, американский Институт изучения войны заявил, что Россия выводит войска из-под Харькова, а Украина выиграла битву.

Ранее мы писали, что на Харьковском направлении после освобождения ряда населенных пунктов украинская армия может находиться уже примерно в десяти километрах от российской границы.

Кроме того, во время контрнаступления в Харьковской области пограничники уничтожили 30 военнослужащих противника, а двоих взяли в плен.

Напомним, что война в Украине продолжается уже 80-й день. "Страна" следит за происходящим 14 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 79-го дня войны. Ключевое — ситуация в Рубежном и на подступах к Северодонецку, где, судя по всему, противник продвинулся вперед. При этом украинские войска подходят на расстояние артиллерийского выстрела к российскому Белгороду, поскольку приближаются к границе на север от Харькова.

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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.