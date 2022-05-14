ВСУ перешли в контрнаступление под Изюмом - Синегубов
Вооруженные Силы Украины перешли в контрнаступление под Изюмом (Харьковская область). Об этом сообщает губернатор Харьковской области Олег Синегубов в своем Телеграм-канале.
"Самой горячей точкой остается Изюмское направление. Там наши Вооруженные Силы перешли в контрнаступление. Враг отступает по некоторым направлениям", - заявил он.
Также он сообщил, что за минувшие сутки обстрелов Харькова не было - все силы противник бросил на противодействие украинскому контрнаступлению.
Отметим, американский Институт изучения войны заявил, что Россия выводит войска из-под Харькова, а Украина выиграла битву.
Ранее мы писали, что на Харьковском направлении после освобождения ряда населенных пунктов украинская армия может находиться уже примерно в десяти километрах от российской границы.
Кроме того, во время контрнаступления в Харьковской области пограничники уничтожили 30 военнослужащих противника, а двоих взяли в плен.
Напомним, что война в Украине продолжается уже 80-й день. "Страна" следит за происходящим 14 мая в обновляемом материале.
Также мы подводили итоги 79-го дня войны. Ключевое — ситуация в Рубежном и на подступах к Северодонецку, где, судя по всему, противник продвинулся вперед. При этом украинские войска подходят на расстояние артиллерийского выстрела к российскому Белгороду, поскольку приближаются к границе на север от Харькова.
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