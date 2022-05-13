Генеральный штаб Вооруженных сил Украины опубликовал вечернюю сводку с фронта боевых действий по состоянию на 18:00 13 мая, в которой сообщается, что российские войска отходят от Харькова и продолжают наступление на Донбассе.

Об этом Генштаб ВСУ пишет в Facebook.

Главное из заявлений командования:

На территории Сумской области противник нанес авиаудар по селу Толстодубово. Противник обеспечивает отход своих подразделений от Харькова и пытается предотвратить выход ВСУ в тыл изюмской группировке РФ. Под Славянском враг наступает на Богородичное - населенный пункт южнее Святогорска, который выходит на трассу Изюм-Славянск. В сводке говорится, что идет огневое воздействие в районе Рубежного. Впервые за долгое время не сказано, что противник пытается поставить город под свой полный контроль.

Напомним, "ЛНР" сегодня показала видео из промзоны Рубежного, которая, как утверждается, перешла под контроль оккупантов.

Ранее мы писали, что на Донбассе за сутки войска РФ обстреляли 32 населенных пункта. Разрушено 26 жилых домов, пять человек погибли.

Также "Страна" сообщала, что войска РФ пытаются сдержать продвижение ВСУ под Харьковом и наступают в районе Попасной.

Война в Украине продолжается уже 79-й день. "Страна" следит за происходящим 13 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 78-го дня войны. Основные бои велись в Луганской области. Ситуация там, по словам главы ОВА Сергея Гайдая, ухудшилась. В Офисе президента сообщили, что идут переговоры об эвакуации медиков и раненых украинских военных с "Азовстали". Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заговорил о ядерной войне, причинами которой могут, по его словам, стать поставки оружия в Украину и учения НАТО у границ России.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 78-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.