За минувшие сутки в Донецкой и Луганской областях российские войска обстреляли 32 населенных пункта.

Об этом говорится в свежей сводке Генерального Штаба Вооруженных Сил Украины (ВСУ).

Также в Генштабе заявляют, что за прошедшие 24 часа враг разрушил 26 жилых домов, повредил 25 гражданских объектов.

В результате вражеских действий погибли пять человек, еще 12 ранены.

Напомним, сегодня сообщалось, что на подступах к Северодонецку взорван автомост через реку Боровая, соединявший город с Рубежным.

Также мы писали, что, по словам Гайдая, в Луганской области почти нет целых объектов инфраструктуры.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 79-й день. "Страна" следит за происходящим 13 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 78-го дня войны. Основные бои велись в Луганской области. Ситуация там, по словам главы ОВА Сергея Гайдая, ухудшилась. В Офисе президента сообщили, что идут переговоры об эвакуации медиков и раненых украинских военных с "Азовстали". Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заговорил о ядерной войне, причинами которой могут, по его словам, стать поставки оружия в Украину и учения НАТО у границ России.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 78-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.