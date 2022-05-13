Губернатор Луганской области Сергей Гайдай сообщил, что на подступах к Северодонецку взорван большой автомобильный мост через реку Боровая. Кто его взорвал - чиновник не уточняет.

Об этом Гайдай написал в своем Telegram-канале.

Отметим, что мост находился в двух километрах к югу от Воеводовки, о захвате которой вчера заявили россияне. От этого села они могут наступать на Северодонецк.

"То есть подрыв сооружения объективно замедляет продвижение противника. К слову, этот мост уже один раз взрывали летом 2014 года, но потом отстроили за 50 миллионов гривен. Пока моста не было, местные жители пользовались понтонной переправой", - комментирует ситуацию Telegram-канал "Политика страны".

Вместе с тем Сергей Гайдай сообщает, что россияне продолжают штурмовать Горскую и Попаснянскую громады. Там разрушены почти 60 домов.

Два человека погибли из-за обстрелов врага. Несовместимые с жизнью ранения мужчина из Лисичанска получил 11 мая вечером. А в больнице в Днепре недавно скончался 11-летний мальчик из Золотого, находившийся в крайне тяжелом состоянии.

Вместе с тем, как заявил глава Луганской ОВА, за сутки россияне открывали огонь по жилым массивам Луганской области 31 раз.

Разбомбленный автомобильный мост через реку Боровая. Фото: t.me/luhanskaVTSA

Напомним, вчера в Луганской области сообщили об ухудшении ситуации.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 79-й день. "Страна" следит за происходящим 13 мая в обновляемом материале.

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