В Ирпене (Киевская область) восстановили железнодорожный мост, который был разрушен во время боев.

По нему уже прибыла в город первая электричка.

Ране мы писали, что украинский дизайнер Иван Огиенко создал проект возможного будущего мемориального комплекса в Ирпене. Согласно его идее, новый мост стоит построить рядом со взорванным мостом, а под сохранившейся частью старого установить скульптуры людей, которые, эвакуируясь, прятались там от обстрелов. Напротив уцелевшей части моста, превращенной в мемориал, дизайнер предлагает обустроить набережную, с которой можно будет смотреть на памятник.

Кроме того, из Бучи и Ирпеня с понедельника, 25 апреля, запустили маршрутки на Киев.

Напомним, что война в Украине продолжается уже 73-й день. "Страна" следит за происходящим 6 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 72-го дня войны. С утра Генштаб сообщал, что активные наступательные действия противник вел в Попасной (Луганская область), также наступал на Лиман и Северск на Донетчине. Губернатор Луганщины Сергей Гайдай сообщил, что наиболее тяжелая ситуация сейчас в Попасной, которую россияне пытаются окружить. По его словам, "в городе уже даже негде закрепиться". В Мариуполе продолжался штурм "Азовстали".

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