В интернете появилось видео с военными "ЛНР", отступившими со своих позиций под Харьковом. В ролике они пытаются перейти российскую границу, но их не пропускают.

"Страна" уже рассказывала, что по многим признакам, контрнаступление ВСУ на севере Харьковской области продвигается через позиции, занятые мобилизованными из "республик" Донбасса. И видео - лишнее тому доказательство.

Автор этого ролика рассказывает, что после перехода батальон заблокировали в РФ и не выпускают.

"Люди уже вторые сутки на границе. Что делать, мы не знаем. Грозятся тюрьмой, расстрелом и так далее", - говорит мужчина.

На видео мелькают люди в камуфляжной форме, которые лежат на траве или сидят в придорожных беседках для отдыха водителей. Рядом пролегает трасса.

Вероятно, российское командование недовольно тем, что "ЛНР" оставили позиции после контрнаступления украинской армии в ряде сел, и хочет, чтобы они воевали на этом направлении дальше.

Ранее "Страна" сообщала, что в Харьковской области взорвали три моста, необходимые для контрнаступления украинских сил, которое продолжается уже несколько дней.

Война в Украине продолжается уже 79-й день. "Страна" следит за происходящим 13 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 78-го дня войны. Основные бои велись в Луганской области. Ситуация там, по словам главы ОВА Сергея Гайдая, ухудшилась. В Офисе президента сообщили, что идут переговоры об эвакуации медиков и раненых украинских военных с "Азовстали". Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заговорил о ядерной войне, причинами которой могут, по его словам, стать поставки оружия в Украину и учения НАТО у границ России.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 78-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.