Территория Лозовской громады Харьковской области в очередной раз подверглась ракетному удару. Об этом сообщил мэр Лозовой Сергей Зеленский у себя в Телеграм.

Он призвал местных жителей перейти в укрытие.

Напомним, город обстреливали ракетами неоднократно. 11 мая вечером мэр Лозовой также сообщал, что Лозовскую громаду обстреляли ракетами. В результате погиб один человек.

Ранее мэр Сергей Зеленский рассказал, как вывозили людей из города Лозовая и вернули туда свет и воду.

Тем временем война в Украине продолжается уже 79-й день. "Страна" следит за происходящим 13 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 78-го дня войны. Основные бои велись в Луганской области. Ситуация там, по словам главы ОВА Сергея Гайдая, ухудшилась. В Офисе президента сообщили, что идут переговоры об эвакуации медиков и раненых украинских военных с "Азовстали". Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заговорил о ядерной войне, причинами которой могут, по его словам, стать поставки оружия в Украину и учения НАТО у границ России.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 78-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.