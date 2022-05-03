Мэр города Лозовая Харьковской области Сергей Зеленский в комментарии "Стране" рассказал о ситуации в городе.

По его словам, на сегодняшний день в Лозовой нет угрозы наземных обстрелов со стороны российских войск.

"Но все зависит от того, запустят на нас ракеты или нет. Наземной угрозы пока что нет", - говорит он.

Зеленский рассказал, что в Лозовую возвращаются местные жители. Однако, из-за угрозы ракетных ударов, мэр не рекомендует ехать обратно.

"Сейчас в городе находится 50 тыс. жителей. Люди понемногу возвращаются, но из-за ракетных угроз я не советую этого делать. Тем более мы находимся в 70 км от боевых действий", - сказал Зеленский.

Также мэр добавил, что сейчас в городе нет гуманитарных проблем.

"Нам помогает военная областная администрация. Мелкими партиями нас обеспечивают фонды и общественные организации - в основном, это лекарства, детское питание, средства гигиены для женщин и детей", - сообщает он.

В то же время мэр Лозовой утверждает, что в случае отключения от центрального водоснабжения воды в городе хватит только на три дня.

"Запасы еды и лекарств у нас есть. Но, к сожалению, мы зависим от управления водного хозяйства области - воду качают 32 км из Краснопавловского водохранилища. Этот канал также обеспечивает третью воды город Харьков. В случае чего воду будем подвозить, люди без неё не останутся. У нас уже были затруднительные ситуации, когда рвали коллектор, поэтому мы готовы к любым вызовам и готовы побеждать", - заявил мэр.

Зеленский добавил, что город постепенно отстраивают и даже ремонтируют дороги.

"Люди уже расслабились - с одной стороны это хорошо, но с другой - плохо. Инфраструктура работает, благоустройство делаем, высадили клумбы, уже растут цветы. Плюс второй день мы ремонтируем центральные дороги", - сказал он.

Кроме того, Зеленский сообщил, что в Лозовой сократили комендантский час. Теперь он будет длиться с 21:00 до 06:00.

"У нас сейчас "сухой закон" - алкоголь не продаем. Бесчинств нет, военных в городе практически нет - особо жаловаться не на что, только бы не было обстрелов", - говорит он.

Напомним, ранее мэр Зеленский рассказал, как вывозили людей из города Лозовая и вернули туда свет и воду.

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