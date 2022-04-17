Мэр Лозовой Сергей Зеленский рассказал, что во второй половине дня в воскресенье, 17 апреля, город обстреляли ракетами.

Об этом он сообщил в видеообращении, опубликованном на Facebook.

"К сожалению, вторая половина дня была сложной: территориальная громада была обстреляна ракетами. Слава Богу, обошлось без жертв", - рассказал мэр.

Он заявил, что повреждения, которые были нанесены городу, практически устранены городскими службами.

Напомним, что губернатор Харьковской области призвал эвакуироваться из Лозовой и Барвенково и рассказал, что эвакуационные маршруты меняются, так как была опасность, что российские войска могут ударить по вокзалу в Лозовой, как это было с Краматорском.

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