Мэр Зеленский рассказал, как вывозили людей из города Лозовая и вернули туда свет и воду
Мэр города Лозовая Харьковской области Сергей Зеленский в комментарии "Стране" рассказал о ситуации в городе.
По его словам, в Лозовой есть угроза ракетных обстрелов и бомбардировок.
"Люди предупреждены. Основной этап эвакуации уже закончился. На протяжении 10 дней, благодаря главе Харьковской ОВА Олегу Синегубову и с помощью "Укрзализныци", эвакуировали людей. Выехали приблизительно 60% населения Лозовской ОТГ, 40% остались. Среди оставшихся также – врачи, учителя, коммунальщики", — сказал Зеленский.
По его словам, проблем с продуктами в городе нет.
"Обеспечены полностью все категории малообеспеченных людей, обеспечены все переселенцы. Работаем над расширением круга предоставления гуманитарной помощи. Если люди нуждаются, обращаются, мы, несмотря ни на что, предоставляем помощь", — отметил Зеленский.
Также он добавил, то в городе нет проблем с коммуникациями.
"Вчера были перебои в связи с обстрелами. Приблизительно 4000 человек провели 6,5 часов без света. Сейчас все есть. И свет, и связь", — сказал мэр Лозовой.
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