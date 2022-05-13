Российские войска нанесли ракетный удар по городу Дергачи под Харьковом. В результате уничтожен местный дом культуры, в котором был гуманитарный штаб.

Об этом сообщает Дергачевский горсовет на своей странице в Facebook.



"Сегодня ночью враг довел свое дело до конца и уничтожил ракетным ударом Дергачевский дом культуры, а заодно и наш гуманитарный штаб. В связи с этим сегодня выдачи гуманитарной помощи не будет", - заявили в горсовете.

Напомним, вчера в Харьковской области враг обстрелял из систем залпового огня (РСЗО) поселок Малая Даниловка. Также обстрелу подверглись Дергачи. Там погибли два человека и четверо ранены.

Также сообщалось, что российские войска ударили ракетами по Харьковскому аэропорту.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 79-й день. "Страна" следит за происходящим 13 мая в обновляемом материале.

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