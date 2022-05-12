Сегодня утром, 12 мая, российские войска нанесли ракетный удар по территории Харьковского аэропорта.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

"12 мая 2022 года, около 10 утра, российские войска нанесли ракетный удар, в результате которого произошел взрыв на территории Харьковского аэпорта", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее мы писали, что вражеский снаряд перебил газопровод под Харьковом, без газа остались 17,5 тысяч домовладений.

Также "Страна" сообщала, что под Харьковом враг обстрелял из РСЗО два населенных пункта. Есть погибшие и раненые.

Война в Украине продолжается уже 78-й день. "Страна" следит за происходящим в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 77-го дня войны. ВСУ продолжили контрнаступать в Харьковской области, российские войска - вести наступление на Донбассе. В Мариуполе противник не прекращал попыток штурмовать "Азовсталь". В Минобороны Украины считают, что в ближайшие месяцы нужно ждать тяжелого периода. А советник главы МВД Виктор Андрусив заявил, что в ближайшее время россияне "будут шокированы" от места удара, который нанесут ВСУ.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 77-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.