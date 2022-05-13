Двое человек погибли, четверо ранены (включая двух медиков) в результате сегодняшнего обстрела Дергачей Харьковской области.

Об этом сообщил мэр города Вячеслав Задоренко.

По его информации, серьезно повреждены гуманитарный штаб, помещение ЗАГСа, разрушен пищеблок Дергачевской больницы, часть поликлиники вместе с рентген-кабинетом, пострадало здание отделения скорой помощи.

Также мэр сообщил, что на сегодняшний день под российской оккупацией в Дергачевской громаде находятся Токаровский, Проходовский, Казачелопанский старостинские округа (полностью), Цуповка Прудянского округа и село Новое Русско-Лозовского округа.

Напомним, вчера советник главы ОП Арестович заявил, что украинская армия приблизились к границам России под Харьковом и местами вышла на нее.

Война в Украине продолжается уже 78-й день. "Страна" следит за происходящим в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 77-го дня войны. ВСУ продолжили контрнаступать в Харьковской области, российские войска - вести наступление на Донбассе. В Мариуполе противник не прекращал попыток штурмовать "Азовсталь". В Минобороны Украины считают, что в ближайшие месяцы нужно ждать тяжелого периода. А советник главы МВД Виктор Андрусив заявил, что в ближайшее время россияне "будут шокированы" от места удара, который нанесут ВСУ.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 77-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.