Под Львовом мэр требовал взятку за гуманитарную помощь. Фото: Львовская прокуратура

Исполняющего обязанности мэра одного из городов Львовской области задержали за вымогательство при выдаче гуманитарной помощи.

Об этом сообщает пресс-служба Львовской областной прокуратуры.

По данным следствия, чиновник требовал и получил 100 тысяч грн неправомерной выгоды от волонтера за передачу автобуса, полученного городским советом бесплатно от одной из ассоциаций Финляндии как гуманитарную помощь.

Желающего заработать на войне мэра задержали в порядке ст. 208 УПК Украины после получения всей суммы неправомерной выгоды.

Фото львовской прокуратуры

Фото львовской прокуратуры

Фото львовской прокуратуры

Как сообщала "Страна", украинских таможенников на западной границе все чаще обвиняют во взятках. Они вымогают деньги с волонтеров и беженцев. 

Также взятки и решалы помогают украинцам убежать от войны через молдавскую границу.

 

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