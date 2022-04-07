Во Львовской области и.о. мэра потребовал взятку в 100 тысяч за гуманитарную помощь из Финляндии
Исполняющего обязанности мэра одного из городов Львовской области задержали за вымогательство при выдаче гуманитарной помощи.
Об этом сообщает пресс-служба Львовской областной прокуратуры.
По данным следствия, чиновник требовал и получил 100 тысяч грн неправомерной выгоды от волонтера за передачу автобуса, полученного городским советом бесплатно от одной из ассоциаций Финляндии как гуманитарную помощь.
Желающего заработать на войне мэра задержали в порядке ст. 208 УПК Украины после получения всей суммы неправомерной выгоды.
Как сообщала "Страна", украинских таможенников на западной границе все чаще обвиняют во взятках. Они вымогают деньги с волонтеров и беженцев.
Также взятки и решалы помогают украинцам убежать от войны через молдавскую границу.
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