Исполняющего обязанности мэра одного из городов Львовской области задержали за вымогательство при выдаче гуманитарной помощи.

Об этом сообщает пресс-служба Львовской областной прокуратуры.

По данным следствия, чиновник требовал и получил 100 тысяч грн неправомерной выгоды от волонтера за передачу автобуса, полученного городским советом бесплатно от одной из ассоциаций Финляндии как гуманитарную помощь.

Желающего заработать на войне мэра задержали в порядке ст. 208 УПК Украины после получения всей суммы неправомерной выгоды.

Как сообщала "Страна", украинских таможенников на западной границе все чаще обвиняют во взятках. Они вымогают деньги с волонтеров и беженцев.

Также взятки и решалы помогают украинцам убежать от войны через молдавскую границу.

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"Страна" анализировала главные события 6 апреля на полях сражений и дипломатических фронтах. На фронте было относительное затишье. Продолжалось накопление российских сил для броска на Донбасс со стороны Харьковской области. США ввели новые санкции против России, о санкциях в отношении "Сбербанка" объявил Лондон.

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