В Харьковской области взорвали три моста, необходимы для контрнаступления украинских сил, которое продолжается уже несколько дней.

Об этом сообщает CNN.

Речь идет о мостах возле населенных пунктов Рубежное, Старый Салтов и Печенеги.

Разрушение мостов может значительно усложнить украинским военным переход через реку Северский Донец, считает CNN.

На первом снимке, сделанном 12 мая Black Sky, видны обрушившиеся участки мостов через реку Северский Донец в районе сел Рубежное и Старый Салтов.

На другом спутниковом снимке, сделанном Европейским космическим агентством 8 мая, изображен мост через Печенежскую ГЭС. Он также взорван.

Напомним, сегодня сообщалось, что на подступах к Северодонецку взорван автомост через реку Боровая, соединявший город с Рубежным.

Также мы писали, что россияне четвертый раз ударили по ж/д мосту через Днестровский лиман.

Тем временем война в Украине продолжается уже 79-й день. "Страна" следит за происходящим 13 мая в обновляемом материале.

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