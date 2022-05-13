Украинские РСЗО смогут обстреливать Белгород, когда наши войска дойдут до границы Харьковской и Белгородской области.

Об этом в эфире телеканала 24 заявил советник главы МВД Виктор Андрусив.

По словам Андрусива, сейчас есть у ВСУ есть задача оттеснить врага на 40 км от Харькова, чтобы не дать ему обстреливать город системами залпового огня. Уже от украинской границы нашем вооружением можно обстреливать российский Белгород, добавил чиновник.

"Сообщение для Белгорода. Белгороду - приготовиться. Потому что от нашей границы уже наши системы залпового огня могут обстреливать Белгород. Поэтому думаю в ближайшее время они узнают, что такое бегать в подвал, что такое, когда горят их дома и так далее", - заявил он.

Ранее в МВД заявляли, что в ближайшее время ВСУ нанесут шокирующий для россиян удар.

Как писала "Страна", 5 мая силы обороны Украины начали контрнаступательные действия на Харьковском и Изюмском направлениях.

Также советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявлял, что Украина может освободить свои территории, потому что сейчас "накопила силы и западное оружие, а также у нее больше на ногах не висят гири "Минска-2".

Тем временем война в Украине продолжается уже 79-й день. "Страна" следит за происходящим 13 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 78-го дня войны. Основные бои велись в Луганской области. Ситуация там, по словам главы ОВА Сергея Гайдая, ухудшилась. В Офисе президента сообщили, что идут переговоры об эвакуации медиков и раненых украинских военных с "Азовстали". Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заговорил о ядерной войне, причинами которой могут, по его словам, стать поставки оружия в Украину и учения НАТО у границ России.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 78-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.