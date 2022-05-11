В Украине заблокировали фишинговые сайты, внешне напоминающие официальные ресурсы Министерства внутренних дел. С их помощью преступники похищали данные о водительских удостоверениях украинцев.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Под видом проверки водительского удостоверения мошенники осуществляли незаконный сбор данных о серии и номере удостоверений.

"Вероятно, в дальнейшем злоумышленники планировали изготовление поддельных водительских документов с оригинальными серийными номерами, чтобы они проверялись в базах данных. Из незаконного оборота изъята база данных относительно около тысячи водительских удостоверений. Работа 5 фишинговых вебресурсов заблокирована", - говорится в сообщении.

Визуально сайты злоумышленников были похожи на официальные ресурсы, однако другие вкладки и страницы были неактивны. Фишинговые сайты злоумышленники рекламировали в соцсетях.

Полиция призывает не переходить по сомнительным ссылкам и не вводить конфиденциальные данные на подозрительных ресурсах.

"Внимательно проверяйте URL-адрес, ведь любые неточности могут означать, что вы попали на фишинговый сайт. В случае выявления мошеннических ресурсов просим сообщать об этом на электронную почту киберполиции: [email protected]", - добавили в ведомстве.

Напомним, 1 мая Национальный украинский железнодорожный оператор "Укрзализниця" на своих ресурсах сообщил о временных сбоях в работе, которые возможны по причине российских кибер-атак.

Также мы писали о том, что "Ощадбанк" предупреждал клиентов о распространении мошеннических писем с фишинговымм ссылками.